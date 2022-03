België stapelt op het WK acrogym in Bakoe de titels en medailles op

Helena Heijens en Bram Röttger, die vrijdag samen al de gemengde gecombineerde proef wonnen, pakten de titel in de gemengde dynamische oefening. Ze haalden het met 29,280 punten voor de Azeri's Aghasif Rahimov en Raziya Seyidli (28,640) en de Britten Natasha Hutchinson en Dylan Howells (28,440).

Het viertal Wannes Vlaeminck, Simon De Wever, Jonas Raus en Viktor Vermeire bij de mannen, eerder al goed voor zilver in de gecombineerde proef, won de balansoefening met 29,290 punten. Ze gingen de kwartetten uit Groot-Brittannië en Israël vooraf.

Een dag na hun gouden plak in de gecombineerde oefening veroverde het vrouwelijke trio Bo Hollebosch, Lise De Meyst en Kim Bergmans zilver in de dynamische proef, met 27,710 punten. De titel was voor Eily Corbett, Victoria Blante en Cassidy Cu (28,100) uit de Verenigde Staten.

Vrijdag won België ook het teamevent in Bakoe. De teller staat momenteel op vijf gouden medailles en twee zilveren. De drie Belgische teams nemen zondag nog elk aan een finale deel. Het meisjestrio en het mannenviertal werkt de dynamische oefening af, het gemengde duo de balansoefening.