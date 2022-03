Veelbesproken Rus toont allerminst spijt over Z-symbool: “Antwoord op gedrag Oekraïners"

Eén letter was genoeg om uitgespuwd te worden. De Rus Ivan Koeljak verscheen dit weekend op het podium met een “Z” op zijn outfit - een oorlogssymbool gebruikt door de Russen tijdens de invasie in Oekraïne.



De FIG sprak achteraf over "shockerend gedrag" en opende een onderzoek. Maar dat zorgde allerminst voor spijt bij Koeljak. Via chatapp Telegram gaf hij dinsdagochtend zijn versie van de feiten - en schoof hij de schuld zowaar in de schoenen van de Oekraïners.

"Zij hebben deze politieke beweging gestart", beweert Koeljak. "Het logo op mijn shirt was een antwoord op hun gedrag. De Oekraïners waren gewikkeld in hun vlag en schreeuwden "Glory to Ukraine" op het podium."

"Dat is niet toegelaten, maar niemand vertelde ze dat. De Oekraïners eisten ook dat Russen uitgesloten werden voor de competitie. Nochtans hebben we niks tegen hen gezegd of gedaan."