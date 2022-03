Met oorlogssymbool naast Oekraïense collega: Russische turner onder vuur na "shockerend gedrag"

De Internationale turnfederatie (FIG) opent een disciplinair onderzoek naar de Rus Ivan Koeljak, nadat de 20-jarige op het podium van de wereldbekermanche in Doha was gaan staan met de letter "Z" op zijn shirt geplakt. De Russische strijdkrachten gebruiken de "Z" als symbool op hun voertuigen in Oekraïne. Sommige supporters van de invasie van Rusland in Oekraïne dragen het symbool ook.