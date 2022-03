Quincy Promes bekent steekpartij in getapt telefoongesprek: "Hij had geluk dat ik geen vuurwapen had"

Quincy Promes wordt vervolgd voor de poging tot doodslag op zijn neef. De Nederlandse international heeft een steekpartij in meerdere gesprekken met zijn familie bekend. Die gesprekken met zijn vader, moeder en tante werden afgetapt door de politie. "Er zijn bepaalde mensen voor wie ik doodmaak", liet de Nederlander optekenen.

Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt Quincy Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje zijn neef in zijn knie heeft gestoken. De 30-jarige aanvaller wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Promes zelf ontkende de zaak, maar nieuw bewijsmateriaal toont de feiten zwart op wit. In transcripties - verspreid door Nieuwsuur - van gesprekken tussen Promes en zijn vader staat duidelijk te lezen dat hij zijn neef dood wilde steken. De telefoon van de Nederlander werd afgetapt door de politie. Vlak na de feiten belde hij zijn vader: "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered." Daarop antwoordde zijn vader: "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt." Waarop Promes uithaalt: "Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?" Lees de transcriptie van het gesprek:

Quincy Promes belt zijn vader na het incident.

Niet veel later belt Promes ook zijn moeder en tante. Zijn moeder vertelt hem dat hij zijn neef raakte in zijn knie en naar het ziekenhuis werd overgebracht. "Dan heeft hij geluk", is Promes cynisch. In een gesprek met zijn tante vraagt hij om vergiffenis, al "kon hij het niet laten, want hij laat niemand van hem pikken".

Meteen daarna belt hij zijn moeder op.

Enkele uren later die nacht belt Promes opnieuw naar zijn vader om begrip los te weken. "Ik had nog een appel met hem te schillen", laat de international weten. "Mijn loyaliteit is naar mijn tante: wie van haar pikt, maak ik af. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik doodmaak", laat de transcriptie weinig aan de verbeelding over. Al doet Promes er nog een schepje bovenop: "Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop, want anders was het nog slechter afgelopen."

Later die nacht heeft Promes een tweede keer zijn vader aan de lijn.