Seksspeeltjes een surreële trofee? Dit zijn de 7 gekste prijzen die sporters in ontvangst namen

De Bloeizone Fryslan Tour verbaasde iedereen door dagwinnares Ellen van Dijk te voorzien van een pakket seksspeeltjes. Een bizarre prijs in het professionele wielrennen, maar niet voor het eerst dat sporters met unieke "beloningen in natura" van het podium stapten. Een overzicht met 7 onvergetelijke aandenkens.

1. Kalfje voor Van Aert en Vonn: "Liefst versneden"

Toen Wout van Aert in 2016 de Schaals Sels op zijn palmares zette, kreeg hij als winnaar een kalfje cadeau. "Ik weet nog niet in welke vorm, maar ik zou dat liefst versneden krijgen, in lapjes en worsten, zodat ik het in de diepvriezer kan steken", reageerde Van Aert met een lach. "Ik heb geen plaats voor een koe in mijn tuin." Die plaats vond Lindsey Vonn wel voor een kalfje dat $20.000 waard was. De Amerikaanse alpineskiester won haar nieuwe beste vriend bij een wedstrijd in Val d’Isère.

2. Het gewicht van je vrouw in bier

Al gehoord van "wife-carrying"? Het is nochtans een sport met wedstrijden over de hele wereld én een WK in Finland. Zoals de naam al doet vermoeden, lopen mannen naar de finishlijn in een obstakelrace... met hun vrouw op hun schouders. De winnaar van een wife-carrying-wedstrijd wordt naar werken beloond. De prijs die hij mee naar huis neemt, is het gewicht van zijn vrouw in bier. Proost!

3. 500 kg (!) verse zalm

De Arctic Race is een uitstekende koers voor wie prijzen in natura wil scoren. Dat bleek ook in 2016, toen Tom Van Asbroeck een halve ton gerookte zalm overhield aan een lange ontsnapping.

4. Een lap grond in Noorwegen

In 2013 stond er een bijzondere prijs op het spel in de Arctic Race in Noorwegen: bij een tussensprint was er een stuk grond te winnen. Stijn Neirynck ging ermee aan de haal. Achteraf bleken er wel wat voorwaarden aan verbonden, waardoor Neirynck vriendelijke bedankte."Ik moest binnen 4 jaar beginnen te bouwen in Noorse stijl", vertelt hij. "Ik ben wel uitgenodigd om naar de gronden te gaan kijken. Ik ben er 8 dagen geweest, onder meer in het noorden van het land. We hebben met een speedboot gevaren en met quads door de bossen gereden. Ik mocht ook VIP zijn in de Arctic Race."

5. Vadertje tijd in huis

De prijzenpot in de NASCAR bevindt zich in een categorie apart. Op de Kentucky Speedway krijgt de winnaar een jukebox en bij de race op de New Hampshire Motor Speedway een grote kreeft. Toch is het de Martinsville Speedway die de kroon spant. Daar krijgt de "gelukkige" een grote staande klok, "a grandfather clock". Om zich zo voor eeuwig door het getik in de woonkamer zijn overwinning te herinneren.

6. Bedolven onder bananen

"Niets beter dan herstellen van een stevige etappe met een banaantje." Dat dachten ook de organisatoren van de Ronde van Turkije. En dus werd Mark Cavendish na zijn ritzege in 2015 overladen met bananen, een specialiteit in de regio van Alanya. De Brit nam zijn prijs dan ook fris en fruitig in ontvangst.

7. Een frisse slok... melk

Een traditie sinds 1933, gestart door de heer Louis Meyer. De winnaar de prestigieuze Indianapolis 500 krijgen bij hun podiumceremonie geen champagne, maar een bloemenkrans en een litertje melk. Daar wordt naar goede gewoonte een flinke slok van genomen, om vervolgens een kleine douche te nemen in het witte goedje. Welk type melk - mager, halfvol of vol - de rijders wensen, wordt voor de race doorgegeven aan de organisatoren.