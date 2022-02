KV Kortrijk legt 23 relschoppers stadionverbod op van 6 maanden tot 5 jaar

Zowel tegen Antwerp (begin deze maand) als tegen Zulte Waregem (vorig weekend) zorgden supporters voor tumult in het Guldensporenstadion. Telkens werd de wedstrijd enkele minuten gestaakt.

"Iedereen is verbouwereerd over en geschrokken van het geweld. Het Guldensporenstadion is een plaats waar mensen in een sportieve en veilige sfeer een wedstrijd moeten kunnen beleven. Daar kan dus absoluut nooit plaats zijn voor geweld", laat KV Kortrijk in een persbericht weten.



Om nog meer geweld te voorkomen zat KV Kortrijk samen met de stad Kortrijk en de bevoegde politiezone. Uit die vergadering vloeiden enkele maatregelen voort tegen de geïdentificeerde relschoppers.



KV Kortrijk zelf heeft 23 supporters een stadionverbod opgelegd. Dat verbod varieert van 6 maanden tot 5 jaar (voor 2 personen).





De burgemeester van Kortrijk versterkt deze stadionverboden door bijkomend 23 plaatsverboden van 1 maand op te leggen aan de relschoppers. Een plaatsverbod betekent dat die personen tijdens een wedstrijd niet mogen rondhangen in de buurt van het stadion.



De politie maakt ook nog pv’s op voor elk van de geïdentificeerde relschoppers en bezorgt deze aan de federale Voetbalcel. Op basis daarvan zullen de relschoppers uitgenodigd worden voor een hoorzitting en riskeren zij bijkomend een strafrechtelijk stadionverbod. Gedurende deze periode wordt hen de toegang tot elk Belgisch stadion ontzegd.