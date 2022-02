KV Kortrijk over incident met fans: "Doen het maximale om supportersvermenging tegen te gaan"

De inhaalmatch tussen Kortrijk en Antwerp werd gisterenavond ontsierd door enkele incidenten met supporters op het einde van de wedstrijd. De partij werd in de toegevoegde tijd nog even stilgelegd. "De schermutseling ontstond nadat fans reageerden op provocaties van enkele Antwerp-supporters", klinkt het nu bij KVK. "We betreuren dit incident en verontschuldigen ons."