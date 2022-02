KV Kortrijk vernedert Zulte Waregem in streekduel met tumultueus slot

Zulte Waregem-trainer Timmy Simons sprak achteraf logischerwijs van "een zeer slecht resultaat". "We stonden nochtans goed in het begin van de wedstrijd, maar na de rode kaart werd het zeer lastig."

"We hebben onze momenten niet gepakt toen we baas waren in de wedstrijd. We hebben geprobeerd om zo lang mogelijk op 2-0 te blijven, maar dat zat er niet in."

"Vooral voor onze supporters is dit heel hard. Ze keken er zo lang naar uit. We zullen dit toch wel even moeten verwerken. We moeten er samen uit. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we moeten nu al kijken naar de wedstrijd van volgende week."