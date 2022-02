KV Kortrijk-fans reageren zich af op stewards, match werd even gestaakt

KV Kortrijk-Antwerp is in mineur geëindigd. Bij de 0-2 van Antwerp in de 91e minuut had een deel van de KVK-aanhang er genoeg van. Zij verlieten hun stekje achter het doel en trokken richting de hoofdtribune. Daar uitten ze hun frustraties op enkele stewards. De scheidsrechter stuurde beide ploegen tijdens de extra tijd naar binnen.