Comeback in stijl: Yanina Wickmayer haalt de hoofdtabel in Porto na twee zeges

Het toernooi van Porto is voor de 32-jarige Wickmayer het eerste toernooi sinds ze haar comeback na de geboorte van haar dochter Luana Daniëlla aankondigde.

Wickmayer speelde sinds oktober 2020 geen officiële wedstrijd meer, maar daar was in Portugal weinig van te merken. In de eerste kwalificatieronde was ze meer dan een maatje te groot voor de Oekraïense Viktoriia Dema, de nummer 886 van de wereld, met 6-1 en 6-0.

De 15-jarige Amerikaanse Clervie Ngounoue, nummer 10 van de wereld bij de juniores, bood meer weerwerk in de tweede wedstrijd.

Een tiebreak tot 10 punten moest een winnaar aanduiden en daarin trok Wickmayer uiteindelijk aan het langste eind eind met 10-5. Het eerste matchpunt was meteen het goede voor onze landgenote, ooit nummer 12 van de wereld bij de vrouwen.