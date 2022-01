Jury op het verkeerde spoor: Yanina Wickmayer is eerste afvaller van The Masked Singer

Allemaal dachten ze aan Birgit Van Mol, Cathérine Moerkerke, Goedele Liekens of Annelies Van Herck. Het waren maar enkele van de namen die gekoppeld werden aan het gemaskerde personage Roos.

Maar uiteindelijk was het niemand minder dan Yanina Wickmayer die plots tevoorschijn kwam. De 32-jarige tennisster, die haar carrière even on hold zette om in april 2021 te bevallen, had het beste van zichzelf gegeven met het liedje Tik Tok van Kesha.

"Het was heel moeilijk", zei Wickmayer achteraf. "Ik heb altijd gezegd dat ik tijdens mijn zwangerschap iets buiten mijn comfortzone wilde doen. Ik denk dat dit wel gelukt is."

"Het was heel bizar, van de eerste zangles tot de repetities. Het is echt mijn wereld niet. Ik zing super graag, maar vooral in de auto. Ik had graag nog wat meer liedjes gezongen, maar ik was ook blij dat ik weer voltijds kon genieten van het mama zijn."