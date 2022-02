Boosterprik voor Van Avermaet in aanloop naar Parijs-Roubaix? "Ik ben net hersteld van Covid"

"Door mijn coronavaccinatie liep het in de 2e helft van vorig seizoen niet zoals ik wou. Daarom zal ik mijn boosterprik pas na de klassiekers laten zetten", liet Greg Van Avermaet deze winter optekenen.



Maar Frankrijk verstrengde de coronaregels en laat enkel gevaccineerde atleten toe op Franse bodem.



Zo mocht onze landgenoot Rune Herregodts afgelopen weekend niet van start gaan in de GP La Marseillaise, omdat zijn laatste vaccinatie dateert van meer dan 9 maanden geleden.



De strenge regels gelden dus ook voor Parijs-Roubaix, dat op 17 april plaatsvindt. Moet Van Avermaet zijn plannen herzien en zijn boosterprik dan toch voor de klassiekers krijgen?



"Ik ben net hersteld van Covid, dus voor mij is er geen probleem. Ik heb nog genoeg antistoffen", reageert Van Avermaet.



"Het zou stom zijn als ik na mijn besmetting meteen een boosterprik zou moeten krijgen. Het is een beetje te zot voor woorden om me te moeten blijven beschermen tegen iets waarvan ik niet ziek ben geworden."



"Ik heb mijn certificaten en zal me aan de regels houden."