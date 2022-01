Martijn Wydaeghe, rechterhand van Thierry Neuville: "Gaan weer voor wereldtitel"

Deze week begint in Monte Carlo een nieuw rallyseizoen. Thierry Neuville mikt - zoals elk jaar - op de wereldtitel. Maar Neuville zit niet alleen in zijn Hyundai. Naast hem zit nog een landgenoot: Martijn Wydaeghe. "Ik droom er niet van om zelf achter het stuur te kruipen", vertelt hij in een uitgebreid gesprek met Sporza.

Donderdag begint het WK rally opnieuw met Thierry Neuville als een van de kanshebbers op de titel. Martijn Wydaeghe is sinds vorig seizoen zijn co-piloot, een onmisbaar element in de puzzel. "Ik ben 15 jaar geleden begonnen als hobby. Ik was jaloers op mijn broer, die copiloot was op amateurniveau in België", vertelt hij. "Zo zijn de kriebels begonnen. Ik ben redelijk snel op redelijk hoog niveau terechtgekomen. Mijn 3e of 4e rally was een WK-rally in Frankrijk in 2013. Sindsdien was het mijn doel om hier mijn beroep van te maken op het hoogste niveau. Dat is nu gelukt, dus ik ben wel blij." Waarom droomt iemand ervan om corijder te worden? "Je moet in het leven de kwaliteiten en talenten benutten die je hebt. Ik weet dat ik niet het talent heb om op WK-niveau zelf achter het stuur te zitten. Ik voelde dat mijn talenten beter pasten bij de functie van co. Ik heb nog altijd geen ambitie om ooit zelf achter het stuurt te kruipen." "Welke kwaliteiten een corijder moet hebben? Je moet geduldig zijn, rustig blijven in alle situaties en heel hard willen werken. Dat heb ik vanaf het begin gedaan en zo ben ik opgemerkt binnen de rallywereld."

Martijn Wydaeghe controleert de bandenspanning.

"Aan de taalbarrière heb ik hard gewerkt bij de logopedist"

De weg naar de auto van Thierry Neuville heeft ook even geduurd. "In 2016 kreeg ik plots een telefoontje van een Belgische ploegmanager bij Hyundai. Hij had mijn naam al horen vallen en ik kreeg een aanbod om een toenmalige Koreaanse piloot te navigeren. Dat heb ik anderhalf seizoen gedaan. En zo is mijn band met de ploeg begonnen", legt Martijn Wydaeghe uit. "Een week voor het seizoen viel Thierry vorig jaar dan zonder corijder. De donderdag voor de rally van Monte Carlo ben ik dan gecontacteerd. Ik heb niet nagedacht en ben gegaan. Ik had maar twee dagen om me voor te bereiden." "De markt van corijders met ervaring op internationaal niveau is klein, zeker in België. En ik had al die band met Hyundai en goeie banden met de Belgische autosportfederatie. Toch waren mijn eigen kwaliteiten het belangrijkste. Thierry kan van 100 mensen horen dat ik de geschikte kandidaat ben, het moet ook nog klikken." "In die eerste rally's heb ik me echt moeten bewijzen. Ik moest wennen aan de nota's van Neuville bijvoorbeeld en er was ook een taalbarrière. Thierry is heel veeleisend en was het gewoon om op een bepaalde manier te communiceren. Dat ging ook over de uitspraak van bepaalde woorden. Daar zijn we dan onmiddellijk met een logopedist aan beginnen te werken. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost."

"Ik hoop nog tijdje bij Neuville te blijven"

Tijdens de wedstrijden zit Wydaeghe vooral met zijn neus op een papier te kijken. "Ik zit een bocht tot anderhalve bocht voor. Ik vertel wat er op ons afkomt", legt hij uit. Ondertussen verloopt de samenwerking al erg vlot. Vorig seizoen pakte het duo twee zeges, waaronder eentje in Ieper. Ze eindigden 3e in het WK. "We zijn allebei maniakaal en egoïstisch. Dat moet in topsport. Daardoor loopt het ook zo goed. We pushen elkaar naar een hoger niveau. Hopelijk ook naar een WK-titel." Dat is het duidelijke doel? "Voor Neuville zat dat er eigenlijk elk seizoen al in, maar het blijft een mechanische sport met pech en heel goeie tegenstanders. Het potentieel is er zeker, maar het zal afhangen van heel wat factoren. Iedere rally is belangrijk." "De concurrentie kan van ons eigen kamp komen met Ott Tänak, maar ook de Toyata-rijders zijn sterk. Ze zullen ons allemaal het vuur aan de schenen leggen."



"Maar ik beleef op dit moment echt mijn jongensdroom. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ik hoop nog een tijdje bij Neuville te blijven en samen wereldkampioen te worden. Dat is het doel."