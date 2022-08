Thierry Neuville blijft 5e voor de Power Stage, Ott Tänak bouwt bonus uit

clock 11:36 11 uur 36.

clock 11:26 11 uur 26. Tänak bouwt bonus uit, Neuville blijft 5e. Ott Tänak (Hyundai) begint als leider aan de afsluitende Power Stage. Na de eerste drie ritten van zondag telt hij 10 seconden voorsprong op thuisrijder en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai), vandaag 3 keer 3e, is nog altijd 5e, nu op 2'18". De Power Stage, de 22e en laatste klassementsrit waarin WK-punten te verdienen zijn voor de snelste 5 rijders, wordt in de namiddag afgewerkt. . Tänak bouwt bonus uit, Neuville blijft 5e Ott Tänak (Hyundai) begint als leider aan de afsluitende Power Stage. Na de eerste drie ritten van zondag telt hij 10 seconden voorsprong op thuisrijder en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai), vandaag 3 keer 3e, is nog altijd 5e, nu op 2'18".



clock 19:23 19 uur 23. Neuville van 7 naar 5. Ook in Finland zal Thierry Neuville niet zijn eerste zege van het seizoen op zak steken, zoveel is inmiddels al duidelijk. Toch kon hij op de 2e volledige dag oprukken van de 7e naar de 5e plaats, onder meer door een crash van de Ier Craig Breen. Neuville staat na 18 van de 22 races wel in een soort niemandsland, waardoor het moeilijk wordt om nog plaatsen te winnen op de slotdag. Ott Tänak, zijn ploeggenoot bij Hyundai, vecht nog volop voor de zege tegen WK-leider Kalle Rovanperä. . Neuville van 7 naar 5 Ook in Finland zal Thierry Neuville niet zijn eerste zege van het seizoen op zak steken, zoveel is inmiddels al duidelijk. Toch kon hij op de 2e volledige dag oprukken van de 7e naar de 5e plaats, onder meer door een crash van de Ier Craig Breen.



clock 19:22 19 uur 22. De auto voelde beter aan dan gisteren, maar het heeft weinig zin om aan te dringen. We houden onze gewone snelheid aan, daar geniet ik ook van. . Thierry Neuville. De auto voelde beter aan dan gisteren, maar het heeft weinig zin om aan te dringen. We houden onze gewone snelheid aan, daar geniet ik ook van. Thierry Neuville

clock 11:29 11 uur 29. Thierry Neuville klimt naar vijfde plaats, Tänak behoudt leiding. Thierry Neuville (Hyundai) is zaterdagochtend van de zevende naar de vijfde plaats opgeklommen. Neuville werd zevende in de eerste chronoproef van de dag en eindigde daarna drie keer als vijfde. In de tussenstand heeft de nummer twee in het WK-klassement een achterstand van 1'28"5 op Tänak. Die voert het pak aan voor thuisrijders Esapekka Lappi en Kalle Rovanperä. . Thierry Neuville klimt naar vijfde plaats, Tänak behoudt leiding Thierry Neuville (Hyundai) is zaterdagochtend van de zevende naar de vijfde plaats opgeklommen. Neuville werd zevende in de eerste chronoproef van de dag en eindigde daarna drie keer als vijfde.



clock 19:44 19 uur 44. Moeilijke dag voor Neuville: "Geen grip". Na een veelbelovende (korte) start, met winst in de eerste race op de openingsdag, is Thierry Neuville op de tweede dag helemaal naar beneden getuimeld. "Zodra de wegen vlak worden, verliezen we grip", sakkerde Neuville. Neuville en zijn corijder Martijn Wydaeghe deden in het vervolg van de dag nog alles om op te rukken, maar ze bleven hangen op de 7e plaats. WK-leider Rovanperä doet het met een voorlopig 4e plaats ook nog niet geweldig. Voor de eindzege lijkt het een duel te worden tussen Tänak en Lappi. . Moeilijke dag voor Neuville: "Geen grip" Na een veelbelovende (korte) start, met winst in de eerste race op de openingsdag, is Thierry Neuville op de tweede dag helemaal naar beneden getuimeld. "Zodra de wegen vlak worden, verliezen we grip", sakkerde Neuville.



clock 20:05 20 uur 05. Neuville wint 1e race. Thierry Neuville is meteen goed van start gegaan in de Rally van Finland. In de shakedown (die niet meetelt voor het klassement) bleef hij met een 9e plaats nog wat onder zijn niveau, maar met winst in de eerste échte race (voor zijn ploegmaat Tänak) is dat al lang vergeten. "Ik hou altijd van dit soort superspeciale races. Ik heb me geamuseerd", zei Neuville. "Morgen wordt het wel andere koek." . Neuville wint 1e race Thierry Neuville is meteen goed van start gegaan in de Rally van Finland. In de shakedown (die niet meetelt voor het klassement) bleef hij met een 9e plaats nog wat onder zijn niveau, maar met winst in de eerste échte race (voor zijn ploegmaat Tänak) is dat al lang vergeten.



