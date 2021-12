Pep Guardiola prijst opnieuw Kevin De Bruyne: "Een unieke speler"

Het liep nog niet op wieltjes voor Kevin De Bruyne dit seizoen. Hij had lang last van de blessure die hij opliep op Euro 2020 en net toen hij weer in vorm geraakt, raakte hij besmet met het coronavirus.

Maar de laatste weken raakt hij weer op toerental en dat ziet ook zijn coach, Pep Guardiola. De T1 van Manchester City zag De Bruyne drie keer scoren in zijn laatste drie duels. Volgens de Catalaan groeit hij stilaan toe naar zijn allerbeste niveau.

"Hij wordt beter en beter. Hij speelde op een buitengewone manier tegen Leicester zondag (6-3 zege, red.). Kevin speelt al zes jaar bij mij en alles wat we samen doen wanneer hij in vorm is, is ongelooflijk."

"Wanneer hij in vorm is, is hij een unieke speler op deze planeet. Maar hij is ook een strijder. Hij vecht, geeft goals en assists. Dat weten we ook allemaal."

"Vorig seizoen zag hij af op het einde van het seizoen, maar momenteel is het weer top. Hij speelde al heel goed in Leeds en tegen Leicester was het heel, heel goed, de hele match lang." Benieuwd hoe De Bruyne het vanavond doet tegen Brentford.