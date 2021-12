City wint krankzinnige kerstmatch met negen goals: De Bruyne scoort, Tielemans pineut

Ieder jaar gaat dezelfde foto viraal: een overzicht van de wedstrijden op Boxing Day in 1961 - met in totaal 66 doelpunten in tien wedstrijden.





Vanmiddag werd het beeld opnieuw gretig gedeeld. Ondanks de vele uitgestelde Premier League-matchen waren de duels die wél doorgingen een spektakel. Overal vielen minstens drie goals te noteren. Met Manchester City - Leicester als absolute uitschieter.