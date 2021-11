Sonck voor "topper" Genk-Club: "Beide ploegen slachtoffer van drukke agenda"

Club Brugge - KRC Genk: wat dé topper van de speelronde had moeten worden, wordt momenteel afgescheept als een clash tussen twee ploegen in crisis. Wesley Sonck, ex-Genkie met een Brugs verleden, legt zijn voormalige teams in de weegschaal. "Ze zijn momenteel alle twee het slachtoffer van een drukke agenda", relativeert hij.