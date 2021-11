De straffe statistiek die Union doet dromen: vroege puntenkloof garantie op titel

In de lange historie van de Belgische competitie kwam het sinds 1945 al 12 keer voor dat een ploeg na amper 15 speeldagen reeds een kloof van minstens 7 punten had.

Steeds was de leider op dat moment ook de latere kampioen. 11 van de 12 keren waren dat Anderlecht of Club Brugge. Eén keer hield een "kleinere" club de vroege voorsprong tot aan de finish vast: KSK Beveren in 1984.

Het enige grote nadeel van Union: door de play-offs zal het een eventuele voorsprong gehalveerd zien op het einde van de reguliere competitie.