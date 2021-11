Union vernedert Oostende met 1-7 (!) en staat 7 punten los op Antwerp en Club

Oostende - Union in een notendop

Union slaat Oostende al voor de rust murw

Oostende kreeg al in de eerste minuut een voorsmaakje van wat zou komen. Een snelle goal van Nieuwkoop werd afgekeurd omdat aangever Vanzeir buitenspel liep. De thuisploeg sloeg die waarschuwing in de zeewind en slikte na amper vijf minuten een geldig doelpunt. Undav maakte gebruik van geknoei achterin en zo stond het toch 0-1.

Union stoomde door en had op het kwartier een dubbele voorsprong beet. Als was het Barcelona in zijn hoogdagen tikten de bezoekers KVO in de vernieling en het was opnieuw Undav die mocht afwerken. Toch bleef Oostende nog even in de wedstrijd, want een foute baltoets van Kandouss stelde Ambrose in staat om er 1-2 van te maken. Ndicka dacht wat later zelfs de 2-2 op het bord te zetten, maar die vlieger ging niet op. Ook hier was het buitenspel.

Enkele minuten later kreeg Oostende een nieuwe opdoffer te verwerken. Jäkel duwde een voorzet zomaar in de loop van Nielsen, die de bal beheerst in doel schoof. Na een razend eerste halfuur verdween het tempo even uit de wedstrijd. Met de rust in zicht drukte Union nog één keer door. Voldoende voor Burgess om helemaal vrij de 1-4 aan te tekenen.