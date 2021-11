Cats werden (letterlijk) uitgerookt in Bosnië: "Maar 1e plek blijft haalbaar"

De Belgian Cats hebben hun eerste match in de voorrondes voor het EK 2023 verloren, meteen ook het debuut van de Fransman Valéry Demory als coach van de Belgische vrouwen. Onze commentator Kris Meertens was erbij in Sarajevo en laat zijn licht schijnen over de wedstrijd.

Wie louter naar de uitslag kijkt, ziet een kleine nederlaag voor de Belgian Cats. Het verhaal van de wedstrijd, is evenwel anders. "Je kunt verliezen in Bosnië, want je weet dat Jonquel Jones (goed voor liefst 44 punten, red) geen gewone is", zegt Kris Meertens.



"Maar ik had nooit durven te denken dat de Cats op een bepaald moment 26 punten in het krijt zouden staan met paniekbasketbal. Ze waren echt de pedalen kwijt. Dat had ik helemaal niet verwacht en vond ik ontgoochelend."



"Daarna hebben ze wel goed teruggevochten en de ruggen gerecht. Dat is de verdienste van de Cats, al ging Bosnië ook wel wat lakser spelen. Zo is de 1e plaats in de groep wel nog speelbaar gebleven."

Julie Vanloo (19 punten) was een lichtpunt. "Zij heeft echt goed gespeeld. Niet alleen met haar driepunters, maar ook op het einde door naar de ring te gaan en nog wat fouten uit te lokken. De ingreep van de coach om Lisowa in de strijd te gooien, vond ik ook sterk. Ze ging er echt voor en heeft haar bijdrage geleverd."



"Emma Meesseman leek dan weer met weinig vertrouwen te spelen. Het was een van haar mindere matchen bij de Cats. Ook de balverliezen waren een negatief punt: al 16 bij de rust, waarvan 4 voor Allemand, 4 voor Delaere en 4 voor Meesseman. De drie meest ervaren speelsters. Zenuwen voor de nieuwe coach? Het kan bijna niet anders."



"Ik denk dat de coach ook wel verbaasd was dat het zo slecht liep na de goeie trainingen. Ik ben benieuwd naar de ingrepen die hij zondag tegen Duitsland zal doen. Duitsland is geen hapje meer. Die ploeg is aan het komen, al verwacht ik wel dat de Cats zullen winnen. Maar ze mogen Duitsland niet onderschatten. Het wordt spannender dan de voorbije jaren in de voorrondes."

Maxuella Lisowa Mbaka viel sterk in voor de Belgian Cats.

"Waanzinnig dat er gerookt werd in de zaal"