Bondscoach Demory na verlies in Bosnië: "We zijn te lief geweest"

Een goed 1e quarter en een prima 4 quarter, maar tussendoor zagen de Belgian Cats bij momenten sterretjes tegen Bosnië, dat kon teren op een ontketende Jonquel Jones (44 punten en 22 punten). "Na onze goeie start leden we te vaak stom balverlies, zelfs zonder defensieve druk. Daarvan heeft Bosnië geprofiteerd om het verschil te maken", analyseert Valéry Demory de wedstrijd. "Jones was inderdaad moeilijk af te stoppen, al had ze hier voor eigen publiek ook de scheidsrechters wel een beetje aan haar kant. Op sommige momenten was er geen contact en kreeg zij toch de fout mee."

Toch was het vooral het eigen gebrek aan agressiviteit dat Demory dwars leek te zitten. "We zijn te lief geweest. We spelen nog niet hard genoeg. Pas in het 4e quarter hebben we onze agressiviteit teruggevonden. Op dit niveau moet je er je kop voor leggen." Sterkhouders Emma Meesseman en Julie Allemand speelden ook niet hun beste wedstrijd voor de Cats. "Die nervositeit bij de meest ervaren speelsters had ik niet verwacht. Misschien zijn sommige meisjes vooraf in hun hoofd iets te veel bezig geweest met de match. Kijk naar (debutante, red) Maxuella Lisowa-Mbaka. Zij heeft niet nagedacht en is er gewoon ingevlogen. Zo zou het bij iedereen moeten zijn." "Dat we met slechts 6 punten verliezen, is wel goed nieuws. We hebben er 24 achter gestaan. En toch zit ik wat met een wrang gevoel. Want als we harder gespeeld hadden, dan konden we hier winnen. Er zat meer in."

Uitblinkster Vanloo: "Ik voel me bevrijd"

Terwijl sommige ploegmaats het lastig hadden, speelde topschutter Julie Vanloo (19 punten) een van haar beste wedstrijden voor de Belgian Cats. "Ik krijg vertrouwen van de coach en ik voel me bevrijd. Het doet deugd om opnieuw mijn beste niveau te halen voor de Cats", zegt een herboren Vanloo. "Ik weet dat ik nog veel in mijn mars heb. De speelstijl van de nieuwe coach is ook mijn speelstijl. Ik denk dat we mekaar heel goed begrijpen. Het doet me deugd om belangrijk te zijn voor de ploeg."

Van de wedstrijd wil Vanloo het positieve onthouden. "We hebben niet opgegeven en zijn blijven vechten tot het einde. Dat we uiteindelijk maar met 6 punten verschil verloren, is heel belangrijk voor de terugmatch. Die is pas over een jaar. In dat jaar hebben we de tijd om samen te werken. Nu hadden we maar 3 dagen."





De omstandigheden in Sarajevo waren ook niet optimaal. "We wisten dat het hier niet makkelijk zou worden. Met zo'n publiek is het oorlog, daar waren we mentaal wel op voorbereid. De zaal hing ook vol rook. Ik weet eigenlijk niet waarom ze hier binnen roken."