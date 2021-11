Bosnië versmacht de Belgian Cats, al is het puntenverschil draaglijk

Valéry Demory heeft zijn start als bondscoach bij de Belgische basketbalvrouwen gemist. De Belgian Cats verloren hun eerste wedstrijd in de voorrondes van het EK 2023 kansloos in en tegen Bosnië. De Cats acteerden veel te slap en waren een speelbal voor de weergaloze sterspeelster Jonquel Jones. In het slot kwam er nog een kleine wederopstanding, maar de Cats zullen deze avond snel willen doorspoelen.