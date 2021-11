Hamilton sneert naar Bottas: "Hij liet de deur open voor Verstappen"

De triple header - drie races in drie opeenvolgende weekends - zou weleens beslissend kunnen zijn in de WK-strijd. In Mexico deed Max Verstappen alvast een gouden zaak met zijn 9e zege van het seizoen. Nog nooit greep een rijder met zoveel zeges in één seizoen naast de wereldtitel.

Verstappen heeft nu een voorsprong van 19 punten op Hamilton, met nog 4 races te gaan. Bovendien kon zijn Britse rivaal maar 1 van de voorbije 8 races winnen. Toch gaat Verstappen nog niet zweven: "Het kan allemaal nog snel veranderen", zei hij.

Maar ook Hamilton beseft dat zijn achterstand nijpend begint te worden. Moet hij zijn droom van een 8e wereldtitel (even) opbergen? "19 punten is veel en Max wint veel. Als Red Bull deze vorm meeneemt, dan hebben we een probleem", zei de Brit.

"Ik hoop dat we dichterbij komen. Ik wil elke race winnen, want we hebben de punten hard nodig. Dat was de afgelopen races ook het doel, maar ze zijn gewoon te snel. Ik geef alles, maar dat is niet genoeg om de strijd met ze aan te gaan."