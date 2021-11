Autoritaire Max Verstappen wint in Mexico na kanonstart en is steviger WK-leider

De verrassende coup van Mercedes in de kwalificaties moest renderen in de eerste bochten na het lange rechte stuk, maar dat was buiten Max Verstappen gerekend.

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton bouwden een muurtje, maar WK-leider Max Verstappen was als een komeet weg en vond een gewaagd gaatje.

Verstappen nam beide concurrenten onmiddellijk te grazen, een verbaasde Bottas schakelde zichzelf uit voor een hoofdrol met een spin.

Een interventie van de safety car na brokken in de staart van het pak had Hamilton op papier een herkansing kunnen bieden, maar Verstappen was volwassen én superieur.

Hamilton zat daarna gevangen in de Red Bull-sandwich, legde zich vrij snel neer bij het Nederlandse meesterschap en hield zich vooral bezig met de hete adem van Sergio Perez.

Red Bull speelde met het puike bandenmanagement van de Mexicaanse thuisrijder, maar in een monotone race bleef alles ondanks wat lichte dooi zeer lang bevroren.

Op het einde leek Hamilton dan toch onder de druk te bezwijken van de waterdrager, maar het slotoffensief van Perez kende geen climax en er veranderde niets meer aan de pikorde.

Verstappen, Hamilton en Perez als uitslag werd niet meer uitgewist: de Nederlander loopt weer 7 punten uit op zijn WK-rivaal, goed voor een totale bonus van 19 eenheden.