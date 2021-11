Moet Perez Verstappen laten winnen? "Als ik al vooraan zit, is er geen discussie"

Het circuit van Mexico City ligt op 2.200 meter hoogte, een extra uitdaging voor de constructeurs. "We reden hier in 2019 voor het laatst. Sindsdien hebben de andere teams ook weer veel geleerd. Het ziet er positief uit voor ons, maar alle details moeten wel kloppen."

Max Verstappen en Lewis Hamilton geven elkaar geen duimbreed toe in de titelstrijd. Amper 12 punten scheiden de twee titelrivalen. Het komende drieluik - de zogenaamde triple header - kan wel eens beslissend zijn: drie races in drie opeenvolgende weekends (Mexico, Brazilië, Qatar).

We moeten in al deze races pieken. Foutloze weekends neerzetten en onze kansen grijpen. Dit is de start van de beslissende reeks.

Verstappen wil geen fouten maken, want Hamilton en Mercedes liggen op de loer. "We moeten in al deze races pieken", zegt hij. "Foutloze weekends neerzetten en onze kansen grijpen. Dit is de start van de beslissende reeks."

"In Amerika boekten we een topresultaat. Nu moeten we het zien vol te houden en de klus klaren. Op papier ziet het er goed uit: als de auto goed genoeg is, win ik. Maar de duivel zit in de details, dat is al het hele jaar zo."