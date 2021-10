"Bondscoach keert terug met wat huiswerk na Noorse tik voor Red Flames"

"Positioneel stond het niet altijd goed"

Die individuele klasse maakte zeker een verschil, maar positioneel zat het niet altijd goed bij de Flames. Bij de 1-0 mocht Bergsvand te makkelijk koppen - Vangheluwe zat er net niet kort genoeg op, maar er was ook te veel ruimte aan de eerste paal. En bij het balverlies dat de 2-0 inleidde, stond het middenveld te veel op één lijn.



Bondscoach Ives Serneels keert dus terug met wat huiswerk. Zeker bij balverlies sluipt er te makkelijk chaos in de ploeg, een probleem dat blijft aanslepen.



"We moeten hiervan leren en groeien als team", hoorde je in de reacties na de match. Het is een cliché, maar eentje dat de Flames wel mogen gebruiken. Voor basisspeelsters Tysiak, Vangheluwe en Teulings was dit een eerste match met inzet tegen een land van dit niveau.



In balbezit lieten de Flames wel aardige dingen zien. Het eerste kwartier na de rust was goed en had bekroond mogen worden met de 2-1 van De Caigny, maar die kopbal strandde op de paal.



Als België dat niveau een hele match kan vasthouden en de positionele fouten eruit kan halen, dan komt het goed tegen Polen (zonder Ewa Pajor) volgende maand in Leuven. Eerst volgt wel nog Armenië: opnieuw 7-0 zou zomaar kunnen, maar is waardeloos als er daarna niet gewonnen wordt van Polen. Want Polen staat nu voor de Flames. En enkel de tweede krijgt een play-offticket.