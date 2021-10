Kater voor Flames: sterk Noorwegen stuurt België met 4 goals weer naar huis

België en Noorwegen gingen samen op kop in voorrondegroep F van het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland met 7 op 9. De Flames achtten het moment geschikt om Noorwegen de loef af te steken. Zelf had het twee 7-0-zeges op zak tegen Albanië en Kosovo en de Noren waren in Polen niet verder gekomen dan 0-0.



Maar Noorwegen is natuurlijk een topland, de nummer 12 van de wereld en er al altijd bij op een WK, België nog nooit. Het klasseverschil was vanaf de eerste minuut duidelijk. Een gretige thuisploeg was overal een stapje sneller dan de Flames, die achter de feiten aanholden.



Doelvrouw Evrard had haar handen vol, redde een pak kansen, maar kon de snelle 1-0 van Bergsvand niet vermijden. Die mag na 7 minuten te makkelijk koppen op een corner.

Evrard en haar verdedigers moesten alle zeilen bijzetten, want de Noorse golven bleven maar aanspoelen.



Toch zat een Belgische gelijkmaker er uit het niets in: Wijnants kopte vrijstaand net over en Wullaert miste na een mooie doorsteekpass van Wijnants. Het waren zeldzame maar gevaarlijke tegenprikken van de bezoeksters.



De Noren maalden er niet om en bleven aan een hoog tempo aanvallen. Sterspeelster Graham Hansen profiteerde van balverlies op het middenveld, liep p het Belgische doel af, omspeelde 2 verdedigers en trapte staalhard binnen. De 2-0 bij de rust was meer dan verdiend voor de thuisploeg.