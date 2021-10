Vandenbempt: "Ongeregeldheden stoppen kan niet moeilijk zijn als je dat écht wilt"

In zijn wekelijkse analyse van het vaderlandse voetbal laat commentator Peter Vandenbempt zijn licht schijnen over de topper tussen Antwerp en Club Brugge en over het zieltogende Racing Genk. Ook de ongeregeldheden in onze stadions komt ter sprake.

"Niet wat je mag verwachten van Club Brugge"

De grote vorm heeft Club Brugge toch nog maar zelden getoond in de nationale competitie. Club heeft zijn beste wedstrijden gespeeld in de Champions League.



Dat was bij het begin van het seizoen eigenlijk ook wel het uitgangspunt: in het najaar focust Club Brugge op de Champions League. Het wil daar eventueel overwinteren. Het is eigenlijk niet veel anders dan vorig seizoen. Na 12 wedstrijden hebben ze precies evenveel punten als vorig jaar. Club heeft wel opvallend minder gescoord. En vorig jaar had het al 3 keer verloren, nu nog maar één keer.

Ook al willen ze het misschien niet echt, spelers gaan onbewust toch ook focussen op die gala-avonden in de Champions League. Peter Vandenbempt

Als je maar de helft van de wedstrijden in de competitie kunt winnen, te weinig goed voetbal gespeeld hebt en te weinig dominant geweest bent, dan is dat niet wat je toch mag verwachten van een ploeg die algemeen ingeschat wordt als de beste van het land.



Ook al willen ze het misschien niet echt, die spelers gaan onbewust toch ook focussen op die gala-avonden in de Champions League. Dat zagen we bij een paar spelers die net iets minder scherp zijn in de eigen competitie.



Gisteren was het een wedstrijd die van de twee kanten zeer bescheiden was. Voetbaltechnisch was het slapjes, met weinig kansen. Uiteindelijk was Club Brugge na de rust de iets beter voetballende ploeg, die het initiatief had. Voorts was het een topper om niet te onthouden.

Antwerp en Club Brugge hielden elkaar in balans.

"Genk voetbalde als een ploeg die het niet meer weet"

Een week geleden zeiden we dat het nog geen crisis was in Genk, maar nu heeft trainer John van den Brom het zelf gezegd. Dat is ook logisch, na 5 nederlagen op een rij. Europees inbegrepen is dat geleden van 2014. De negatieve reactie van het publiek tegenover de trainer was ook opvallend bij de wissel van Ito. Ten onrechte, want Ito was geblesseerd. Het is inderdaad crisis. Na de pauze ging Genk ook almaar meer voetballen als een ploeg die het niet meer weet. Die tegendoelpunten op standaardsituaties, dat hakt erin. Nu hebben ze er zelfs een tegen gekregen op eigen corner, op een tegenaanval. Je ziet hoe deze ploeg dan wegzakt en het vertrouwen wegebt. Voor de rust vond ik Genk eigenlijk best oké. Het had meer kansen dan AA Gent en het was Gent-doelman Sinan Bolat die de goeie saves moest doen. Maar Genk kan niet meer scoren. Onuachu heeft er vorig jaar zoveel gemaakt, maar die trapt er nu nog over van op de lijn. Dat is de periode waarin Genk zit.

Genk heeft veel te weinig punten gepakt toen het echt heel erg goed voetbalde. Nu is het minder en pakken ze helemaal geen punten meer. Peter Vandenbempt

Genk heeft veel te weinig punten gepakt toen het echt heel erg goed voetbalde, baas was en veel kansen forceerde. Het vergat zichzelf toen te belonen. Nu is het minder en pakken ze helemaal geen punten meer.



Het viel me op dat er gisteren weer heel snel gespeculeerd werd over de positie van de trainer, terwijl er op het veld en in de kleedkamer blijkbaar toch nog maar weinig signalen van te merken zijn dat dat scheef zou zitten.



Maar we weten dat het vorig jaar al kantje boord was voor Van den Brom. Toen is hij toch vooral overeind gebleven omdat hij al de 3e trainer van het seizoen was in Genk en de match die hij moest winnen in Charleroi kon winnen. En kijk, Genk won toen de beker en strandde op een zuchtje van de titel. Dat zal wel een overweging zijn.



Er komt nu een bekerwedstrijd aan en dan wedstrijden tegen Zulte Waregem, Cercle Brugge en Beerschot. Die moet je eigenlijk allemaal winnen, anders zal toch weer op tafel komen wat altijd opnieuw aangehaald wordt: dat John van den Brom echt een goeie trainer is wanneer het goed loopt, maar dat een crisis bezweren voor hem heel wat moeilijker is.

Racing Genk ging met 0-3 de boot in tegen AA Gent.

"Nog niet het hooliganisme van de jaren 80 of 90, maar het moet wel stoppen"

Je kunt er niet omheen: elk weekend moeten er wedstrijden worden stilgelegd. Nu weer in Seraing en zelfs in godbetert Eupen, waar volgens mij de meest vriendelijke mensen van het land wonen en waar in het stadion altijd een fijne en ongedwongen sfeer heerst.



Waar supporters bij wijze van spreken nog met een grasspriet tussen de lippen naar het voetbal komen. Het plaatje is idyllisch als het gesneeuwd heeft. Zelfs daar gooien ze nu met bier en met aanstekers en helaas niet omdat ze ineens beslist hebben om te stoppen met drinken of roken. Het is te veel overal. Er is natuurlijk al overleg geweest tussen de Pro League en Binnenlandse Zaken, onder meer over het gebruik van pyrotechnisch materiaal, wat levensgevaarlijk is op zo’n kleine ruimte tussen de mensen en door supporters vaak verkeerdelijk verward wordt met sfeer maken.

In de toiletten van Seraing is een tiental gebruikte condooms gevonden. En niet gebruikt in de zin waarvoor ze bedoeld zijn. Peter Vandenbempt

Ik vraag me ook altijd af: hoe krijgen ze dat in godsnaam binnengesmokkeld? Er wordt gefouilleerd, hoewel dat ook niet altijd even adequaat schijnt te zijn. Ik lees dat er in de toiletten van Seraing een tiental gebruikte condooms gevonden is. En niet gebruikt in de zin waarvoor ze bedoeld zijn. Verder wil ik me daar geen voorstelling bij maken, maar zover gaan supporters dus om dat binnen te smokkelen.



Er wordt nu gezocht naar een antwoord waarom we nu zo’n opstoot hebben van ongeregeldheden. Er wordt verwezen naar meer agressie en geweld post-corona in de maatschappij. Het is natuurlijk nog niet het hooliganisme uit de jaren 80 of 90, maar het moet wel stoppen.



Er komt nu weer een mediacampagne aan om dat hooliganisme of dat gedrag te veroordelen, maar ik denk niet dat de mensen die ik op mijn televisie bezig zie daarvan onder de indruk zijn. Velen zijn overtuigd dat repressie niet werkt en dat je het publiek moet opvoeden, al vrees ik dat die minderheid gewoon niet op te voeden valt. Maar ze moeten toch weg uit onze stadions en als de wil er écht is om dat te doen, denk ik dat dat niet zo moeilijk is.

Union-doelman Moris werd bekogeld met aanstekers in Eupen.