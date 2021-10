Hamilton tempert eigen reactie na "onnodige" pitstop: "Hebben het uitgepraat"

Lewis Hamilton moest in Turkije vrede nemen met de 5e plaats en verloor zo de leidersplaats in het WK. De Brit was furieus toen hij in het slot van de race nog naar binnen geroepen werd voor een bandenwissel, op het moment dat hij als 3e rondreed.



"Waarom moet ik naar binnen?", beet Hamilton over de boordradio. Op zijn intermediate-banden had de Brit het vervolgens moeilijk om grip te vinden. "Ik zei het toch! We hadden buiten kunnen en moeten blijven."



Een dag later is Hamilton op Instagram al wat meer gematigd. "Verwacht nooit van me dat ik beleefd en kalm ben op de radio als ik aan het racen ben", schrijft de Brit.



"We zijn allemaal erg gepassioneerd, en in het heetst van de strijd kan die passie naar buiten komen, zoals dat bij alle rijders het geval is. Het is het vuur in mij dat me zo ver heeft gebracht. We praatten het uit en kijken alweer vooruit naar de volgende race."



Overigens is bandenleverancier Pirelli niet overtuigd dat Hamilton buiten had moeten blijven. "Ik heb de banden gezien na de race. Ik denk niet dat Hamilton het gehaald zou hebben. Het was echt op de limiet. Daarom was ons advies ook om niet door te gaan tot het einde," klinkt het.