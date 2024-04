LIVE: Cercle Brugge heeft geen grip op match tegen Anderlecht: flater doelman Warleson leidt 3-0 in

Anderlecht hoopt met twee matchen tegen Cercle Brugge in het verschiet zijn voorsprong op de concurrentie uit te breiden en zo een stap dichter te zetten richting de titel. "Elke match die we winnen, is een kans minder voor de concurrentie om ons in te halen." Volg de partij vanaf 20.30 uur op Radio 1 en met tekstupdates.