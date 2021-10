Antwerp veroordeelt geweld: "Voetbal moet feest zijn waar grootouder met kleinkind heen kan"

"5 stewards raakten gewond"

"In samenspraak met alle bevoegde instanties zal de club alles in het werk stellen de nodige identificaties te verrichten en de verantwoordelijken aan te duiden. De financiële schade zal verhaald worden op de daders en Antwerp zal zich in elk afzonderlijk dossier burgerlijke partij stellen. Ondertussen wachten we de officiële communicatie van UEFA af."

"RAFC veroordeelt elke vorm van geweld, in en buiten het stadion", legt de Great Old uit op haar website.

"Iedereen moet zich veilig voelen"

"Dat supporters van de tegenpartij aanwezig waren in een hoofdtribune is geen verkeerde inschatting maar een verplichting, voor elke thuisploeg en in elke Europese wedstrijd", legt Antwerp uit waarom er Duitse fans in de hoofdtribune zaten.

"Onder UEFA-richtlijnen is men verplicht om 200 tickets in de eretribune ter beschikking te stellen van het bezoekende team."

"We stellen ons vragen bij de toewijzing van deze tickets, wat volledig in handen is van het bezoekende team en wij zijn ook geïnformeerd over onregelmatigheden, vernielingen en provocatief gedrag van Frankfurt-supporters in de loop van de dag in de buurt van het stadion. Dit is opgenomen met de ordediensten en UEFA en wordt verder geëvalueerd maar kan op geen enkele manier een verklaring zijn voor de gebeurtenissen van gisteravond."

"Onder leiding van de voorzitter zijn enorme inspanningen geleverd om onze club terug te brengen op het hoogste niveau en in een recordtempo aan te knopen met sportieve successen."

"Dagelijks werken we met een hecht team verder aan de uitbouw van onze club: een moderne infrastructuur, sportieve stabiliteit en een sfeervolle Bosuil. Iedereen moet voor Antwerp kunnen supporteren en zich bovenal veilig voelen in het stadion."

"Het moet een feest zijn waar grootouder met kleinkind heen kan, waar je als gezin op een veilige manier kan genieten en iemand voor de eerste maal kennis laat maken met onze Rood-Witte kleuren."

"Helaas heeft niet iedereen dit begrepen", besloot de club. "Voor mensen die pretenderen supporter te zijn van Antwerp, maar de club en zijn medewerkers bewust schade toebrengen, is er geen plaats op de Bosuil."

"Het doet ons deugd om te merken dat het merendeel van de supporters dit doelloos en schadelijk gedrag openlijk afkeurt. De reacties op sociale media liegen er niet om en we roepen jullie dan ook allemaal op om samen, elke match opnieuw en waar dan ook het echte Antwerp-DNA te tonen: authentiek, passioneel en sfeervol."