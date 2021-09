Wel vuurwerk naast, niet op het veld: Antwerp onderuit na late strafschopgoal

Antwerp-Frankfurt in een notendop

Onnodig verlies voor Antwerp dat het zichzelf lastig maakt in groep D

Antwerp blijft nu met lege handen achter in groep D en zal het knap lastig hebben om nog in de Europa League te overwinteren. Ook naast het veld maakte de club geen al te beste beurt. Enkele heethoofden bekogelden de bezoekende doelman tot twee keer toe met voetzoekers en andere projectielen en enkelingen klommen ook het terrein op.

Aan de andere kant van het veld kwam Almeida minder gunstig uit de verf. In de 90e minuut verslikte hij zich in een bal en zo kon Lindström ermee aan de haal. Almeida ging er opnieuw achteraan, maar gaf dan een strafschop weg. Die zette Paciencia zonder aarzelen om.

Wat noteerden we wel? Een schotje van Fischer in de handen van de doelman, een optimistische krul van Verstraete en een poging van Benson in het zijnet. Ook de bezoekers konden Butez geen schaamrood op de wangen bezorgen.

Priske: "We kunnen dit niveau aan, maar moeten geconcentreerd blijven"

"Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als twee weken geleden in Griekenland. Ik ben ontgoocheld na een nederlaag die niet nodig was", vertelde Priske na de tweede Europese nederlaag van Antwerp.

"Almeida speelde een heel goede wedstrijd en dan maakt hij net dat kleine foutje. Dat is jammer, maar zo is voetbal. Ik was eigenlijk heel tevreden over mijn defensie vandaag. We gaven voor het eerst sinds lang weinig kansen weg."

"Maar in balbezit was het slecht. De laatste pass, de laatste controle, de afwerking, de laatste beslissing, ... dat was niet goed."

"Die 0 op 6 doet pijn, dat is hard. Eigenlijk hadden we nu minstens twee punten moeten hebben. We kunnen dit niveau aan, dat is duidelijk. Maar we moeten 90 minuten volledig geconcentreerd blijven."

Priske betreurde ook de ongeregeldheden in de tribunes. "Ik denk dat het duidelijk is, dat dit niet mag. Voetbal is een feest. Normaal is het heel mooi als het hier vol zit, maar dit kan niet."