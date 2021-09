"Scheidsrechter Delferière handelde als makelaar van trainer Felice Mazzu"

Bijna drie jaar na het losbarsten van het voetbalschandaal zindert de affaire nog altijd na. Onze redactie brengt nu nieuwe details naar buiten over de nauwe band tussen makelaar Dejan Veljkovic en scheidsrechter Sébastien Delferière. In dit tweede deel: Delferière stelt zich op als makelaar van toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu.

We zijn net voor de zomer van 2017, enkele weken na de bewuste Club Brugge-Anderlecht uit deel 1.



Scheidsrechter Sébastien Delferière vraagt aan makelaar Dejan Veljkovic of hij bereid is om zijn vriend Felice Mazzu een keer te ontmoeten. Mazzu is op dat moment al vier jaar trainer van Charleroi, maar wil graag een stap hogerop zetten en vraagt aan Delferière om een onderhoud met Veljkovic te regelen.

Ik wil ook wel wat verdienen. Sebastien Delferière

De drie ontmoeten mekaar in hotel New Fox in Affligem. Daar legt Mazzu uit dat hij een nieuwe club wil, maar geen makelaar heeft en daarom hoopt dat Veljkovic hem daarbij kan helpen. Veljkovic stemt toe, maar wat later blijkt dat ook Delferière geld wil verdienen aan een eventuele nieuwe baan voor zijn vriend Mazzu. Terwijl die even buiten gaat om een sigaret te roken, zegt Delferière : "Ik wil ook wel wat verdienen." Daarmee stelt de scheidsrechter zich de facto op als de makelaar van Felice Mazzu, op dat moment trainer van een eersteklasseclub waarvan Delferière regelmatig wedstrijden fluit.

Delferière tijdens de bewuste Charleroi - AA Gent.

Offday in Charleroi-AA Gent

Club Brugge zocht op dat moment een opvolger voor trainer Michel Preud’homme en volgens Veljkovic bereikte hij met Club-manager Vincent Mannaert in een hotel in Aalst ook een akkoord over de komst van Felice Mazzu naar Jan Breydel. Deze deal werd uiteindelijk afgeblazen, omdat Charleroi-baas Mehdi Bayat bijzonder boos was over een mogelijk vertrek van zijn coach. Club-voorzitter Bart Verhaeghe wou de goede relatie met Bayat niet verstoren.

Dit verhaal werpt meteen ook een ander licht op de competitiewedstrijd tussen Charleroi en AA Gent in oktober 2017. Gent verliest met 2-1, maar is na afloop woedend op scheidsrechter Delferière, omdat die tot twee keer toe weigert om een duidelijke strafschop voor Gent te fluiten.

Later biedt Delferière zijn excuses aan aan AA Gent en noemt het een offday van het hele team, die ze zo snel mogelijk moeten vergeten. Onze redactie contacteerde Felice Mazzu en Dejan Veljkovic vandaag, maar die wensten niet te reageren.