In november 2018 - één maand na het uitbreken van "Operatie Zero" - wordt Dejan Veljkovic de allereerste Belgische spijtoptant bij het gerecht. Veljkovic legt bij het gerecht volledige bekentenissen af.

"Operatie Zero" barstte los op 10 oktober 2018. Daarbij kwamen enkele scheidsrechters, trainers, makelaars, clubleiders en journalisten in opspraak.

"Vriend" Delferière

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck nodigt Veljkovic in de aanloop naar die match uit voor een gesprek. De twee zijn al een tijd aan het onderhandelen over een nieuw en verbeterd contract voor Sofiane Hanni.

Onze redactie heeft via bronnen dicht bij het dossier eveneens een nieuw verhaal uit het voorjaar van 2017. Dat is het seizoen waarin Anderlecht voor het laatst de titel veroverde, onder trainer René Weiler.

Van Holsbeeck zegt dat hij ongerust is omdat er in Jan Breydel veel druk zal zijn van het publiek, van Club-trainer Michel Preud’homme langs de lijn en dat Anderlecht niet mag verliezen.

Rolex-horloges

Veljkovic trekt met dit opmerkelijke verzoek naar Sébastien Delferière. Tot zijn eigen verbazing is de topscheidsrechter niet boos, verontwaardigd of verrast, maar hij verzekert hem: "Anderlecht zal niet verliezen".

De wedstrijd eindigt op 1-1, zij het zonder dat er nadien discussie is over bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen. Vier dagen later wordt Anderlecht kampioen op het veld van Charleroi, enkele weken later tekent Hanni een nieuw en verbeterd vierjarig contract bij Anderlecht.