Jolien D'hoore na laatste WK: "Hele emotionele dag achter de rug"

D'hoore verzette bergen werk in dienst van Kopecky, maar een topresultaat zat er uiteindelijk toch niet in: "Dat is jammer, maar hoort gewoon bij de koers. Er kan maar een winnares zijn. Het is wat het is."

Het volledige team reed in dienst van kopvrouw Kopecky: "Lotte bewees in het afgelopen seizoen dat ze wereldtop is. We hadden er al vertrouwen in dat ze een sterk resultaat zou kunnen neerzetten. Of ik zelf nog voor een topnotering kon gaan? Daar wil ik niet over nadenken, ik had gewoon een goeie dag."

Volgend weekend komt D'hoore nog in actie in Parijs-Roubaix en nadien zit haar rijkgevulde carrière erop: "Tal van collega's kwamen me vandaag al feliciteren met mijn loopbaan. Ik ben fier op mijn prestaties, maar aan elk sprookje komt een eind."