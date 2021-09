Italiaanse Balsamo houdt Vos van 4e wereldtitel, moegestreden Kopecky sprint niet mee

16:36 16 uur 36 match afgelopen Einde



16:36 16 uur 36. Jolien D'hoore sluit haar laatste WK af op de 34e plaats.

16:32 16 uur 32. Kopecky 16e. Het is uiteindelijk een 16e plaats voor Kopecky. Op het einde was ze gaar gekookt door de opeenvolging van klimmetjes.

16:31 16 uur 31. Het brons is voor Niewiadoma, de jonge Blanka Vas valt net naast het podium. Bij Lotte Kopecky was het zoals gevreesd op, zij eindigt niet in de top 10.

16:31 16 uur 31. Balsamo wereldkampioen! Vos sterft in het wiel van Balsamo. Italië doorbreekt de hegemonie van Nederland, Vos mist de kans op een 4e wereldtitel.

16:30 16 uur 30. Het is Longo Borghini die de sprint aantrekt voor Balsamo. Marianne Vos zit in het wiel. Wie van de twee?

16:29 Laatste kilometer. Kopecky gaat als laatste van het groepje de slotkilometer in. Maar ze lijkt moe te zijn. We gaan uit van een sprint tussen Balsamo en Vos.

16:29 16 uur 29. Ik denk dat Lotte op de limiet zit. Ze zit te ver nu. Het wordt heel moeilijk, zeker op deze finish. Lieselot Decroix (Sporza).

16:28 Sint-Antoniusberg. Op de klimmetjes maakt de Poolse Niewiadoma de beste indruk. Maar ze zijn niet lang genoeg om een verschil te maken.

16:28 16 uur 28. Nog 2 kilometer. Kopecky moet nog de Sint-Antoniusberg overleven en dan alles op de slotsprint zetten. Zou het dan toch kunnen? En heeft ze niet te veel gegeven?

16:27 16 uur 27. De Nederlanders rijden zelf het gat dicht op het groepje Van Dijk, omdat ze weten dat die in een sprint sowieso het haasje zou zijn. Het zal voor Vos zijn en dat is gezien de indruk die zijn maakte logisch.

16:26 16 uur 26. Zodra het stilvalt, gaat er telkens een Nederlandse weg. Van Dijk in dit geval. En telkens reageert er een Italiaanse. Om dan weer de boel te laten stilvallen.

16:26 16 uur 26. Amai, dit is zenuwslopend. Ruben Van Gucht.

16:25 16 uur 25. Van Vleuten gaat nog maar eens aan de wandel, met in haar wiel de piepjonge "veldrijdster" Blanka Vas. Ook de snelle Bastianelli is mee. Kleine verschillen.

16:25 16 uur 25. We danken de Deense Uttrup Ludwig, want zijn brengt Kopecky weer in de spits van de koers, in het wiel van de eveneens snelle Rivera.

16:25 16 uur 25. Van Dijk haalt fors uit op de Wijnpers, maar iedereen komt uiteindelijk terug.

16:24 16 uur 24. Zullen de druiven van de Wijnpers zuur smaken voor Kopecky? Het verschil is nog niet onrustwekkend. Wie dicht het laatste gaatje.

16:23 16 uur 23. De Canadese Jackson brengt ook Van Dijk mee naar voren. Zo krijgen we 5 leiders: Vos, Niewiadoma, Longo Borghini, Van Dijk en Jackson. Wie haalt die nog terug?

16:22 Wijnpers. Van Dijk neemt het heft in handen op de Wijnpers, maar Niewiadoma maakt de sterkste indruk. Longo Borghini en Vos zijn er ook bij. Kopecky zit in een 2e groep.