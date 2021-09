Peter Vandenbempt: "De bondscoach acht de opvolging nog niet klaar"

"Het gevolg: weinig automatismen, slechte passes en te veel geforceerd voetbal voorin. Tegen een matige, maar agressieve tegenstander ontbraken de finesse en de snelheid van handelen. Grote kansen hebben we ook niet gezien."

"Met een elftal tussen de lijnen dat mijlenver van de A-ploeg staat. Als iedereen fit is, zouden enkel Alderweireld, Tielemans en Castagne nog in de ploeg staan."

"Wedstrijd om snel te vergeten"

"En zoals Toby Alderweireld zei: dit zijn gewoon vervelende wedstrijden. En vervelende wedstrijden die we eigenlijk al vergeten zijn."

"Goed, we gaan niet te streng zijn, want de 3 punten zijn binnen en de WK-kwalificatie mag de Rode Duivels ook niet ontsnappen."

"Het werkpunt voor de Rode Duivels blijft de defensie", stelt Peter Vandenbempt. "Tegen Wit-Rusland zagen we net hetzelfde als tegen Estland en Tsjechië: het centrum lag weer open."

"Martinez acht de opvolging niet klaar"

"Laat ons het voorbije drieluik Estland - Tsjechië - Wit-Rusland als een leermoment bekijken", gaat Peter Vandenbempt voort.

"Wat we geleerd hebben, is dat Roberto Martinez stevig vasthoudt aan de gevestigde waarden bij de nationale ploeg. Toch op z'n minst tot de Final 4 van de Nations League volgende maand tegen Frankrijk en daarna Spanje of Italië."



"Blijkbaar acht de bondscoach de opvolging niet klaar", merkt onze commentator op, "zeker achterin niet."

"Het basiselftal tegen Frankrijk zal nauwelijks verschillen van het team dat op het EK van Italië verloor in de kwartfinales. Martinez wil die Nations League winnen en geeft zijn A-spelers een 3e kans om een trofee te pakken, al is de Nations League maar een trofeetje."