Het WK lonkt: Praet schiet Rode Duivels naar sobere zege tegen Wit-Rusland

Wit-Rusland - België in een notendop:

Boyata op de lat, Praet treft wel raak

Courtois, Lukaku, Vertonghen, Witsel én Carrasco waren niet meegereisd naar Kazan, bovendien begonnen Eden Hazard en Vanaken vanavond op de bank. De Rode Duivels begonnen zo met een onuitgegeven elftal aan de wedstrijd. Casteels kreeg eindelijk nog eens zijn kans in doel en ook onder meer Praet, Lukebakio en Batshuayi stonden aan de aftrap.





Die laatste twee zorgden al na 3 minuten voor gevaar, Batshuayi mikte op aangeven van Lukebakio van dichtbij op Tsjernik. Meteen een grote kans dus, maar die kreeg geen vervolg. Veel verder dan wat ongevaarlijke afstandsschoten van Trossard en Tielemans kwamen de Belgen niet.

Na bijna 20 minuten ontsnapten de Duivels zelfs aan een achterstand bij een schaarse prik van de thuisploeg. Zolotov was gelukkig zelf verrast dat hij plots oog in oog met Casteels stond en besloot pal op de doelman. Meteen daarna kreeg Batshuayi nog eens een mooie kans, dit keer ging zijn poging van dichtbij voorlangs.

Op het halfuur kon de spits dan toch scoren, na een pegel van Boyata op de lat. Vanuit buitenspel weliswaar en dus ging het feest terecht niet door. Het was slechts uitstel, want meteen daarna was het dan toch raak. Na een mooie combinatie kreeg Saelemaekers de bal tot bij Praet en die nam Tsjernik te grazen met een lage schuiver.