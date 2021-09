Toby Alderweireld na de 0-1: "Dit zijn dramatische matchen om te spelen"

"Je komt hier maar één ding doen op een slecht veld en dat is winnen. Je probeert er gewoon heelhuids doorheen te komen. Dan is het alleen maar goed dat je die 3 punten haalt en een enorme stap zet richting de kwalificatie voor het WK 2022."

"Het is een beetje een cliché, maar dit zijn dramatische wedstrijden om te spelen. Je komt hier aan na een lange vlucht en speelt de 3e match in een week met een ploeg die heel wat veranderingen ondergaan heeft. Veel automatismen zitten er dan niet in", zei Alderweireld op de persconferentie.

De Rode Duivels sleepten in Kazan - met een zwaar vertimmerd elftal - een driepunter uit de brand. Speltechnisch was het niet om over naar huis te schrijven, maar Toby Alderweireld nam de verdediging van zijn team - ook figuurlijk - op zich.

"Dit is een match die je alleen maar kunt verliezen"

Bewijst dit soort matchen niet dat België zijn meer ervaren spelers telkens weer nodig heeft?



Alderweireld: "Het geldt voor eender weke ploeg: als je 7 of 8 spelers in een team wisselt, is het altijd lastig. Zeker als de omstandigheden niet top zijn, want dit is een wedstrijd die je alleen maar kunt verliezen. Iedereen die gevoetbald heeft, weet dat het hier echt niet leuk voetballen is."





"Natuurlijk wil iedereen ons sprankelend zien voetballen, zoals tegen Tsjechië thuis, maar we hebben het gewoon professioneel aangepakt. Het was belangrijk om hier zakelijk te winnen."





"Tsjechië was een voorbeeld van hoe het moet. We deden het er makkelijk uitzien, maar we waren heel geconcentreerd en hebben daar getoond wat dit België kan. Tsjechië is niet de absolute top, maar het was wel een goeie graadmeter."