Martinez slaat en zalft Duivelse defensie: "Tweede tegengoal was mijn fout"

Gespreksthema op de persconferentie na afloop van Estland - België: de verdediging van de Rode Duivels. Tegen het nummer 113 van de wereld ging het alarm achterin net iets te vaak af.

Of Roberto Martinez zich zorgen maakt? "In een ideaal scenario houden we uiteraard de nul", aldus de bondscoach. "We werken daar hard aan. Maar het is veel belangrijker dat we winnen. Daarom moesten we vandaag soms risico's nemen, waardoor onze driemansdefensie blootgesteld werd op de counter. Er lag veel ruimte."

Vooral bij de eerste tegengoal zag Martinez een werkpunt. "Iemand moest druk zetten op de bal. Die synchronisatie gebeurt in een fractie van een moment. We doen dat vaak goed in het gewone spel, maar op de counter is dat moeilijker. Dan moet de communicatie goed zitten - en bij interlandvoetbal heb je weinig tijd om daarop te werken."