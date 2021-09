Romelu Lukaku denkt niet aan records: "Winnen is het ultieme doel"

"Het is jammer dat we een beetje moeten wakker worden na zo'n vroeg tegendoelpunt", zegt matchwinnaar Romelu Lukaku op de persbabbel na de wedstrijd in Tallinn.

"We wilden anders aan de wedstrijd beginnen, maar herpakten ons goed. Tegen Tsjechië zal het beter moeten. De bal mag wel iets sneller naar voren zondag, dan kan de rest sneller aansluiten."

66 goals in 99 wedstrijden, dat zijn straffe cijfers. Het record van Ronaldo is nog veraf: 111 doelpunten. "Het ultieme doel is winnen", zegt Lukaku. "Het zou wel mooi zijn om dat record ooit te halen, maar ik doe alles in functie van de ploeg. Is het haalbaar? We zien wel."

"Ik heb het vorig seizoen met Inter meegemaakt: winnen én veel scoren, dan dwing je pas respect af."

Lukaku pakte tegen Estland nog maar zijn tweede gele kaart bij de Duivels. "Ik ben een nerveuze jongen, maar ik ken mijn limiet. Vandaag maakte ik gewoon een fout, maar veel aandacht moet je daar niet aan besteden."