Duivels winnen met 2-5 van Estland na wispelturige wedstrijd

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Ondanks een valse start boeken de Rode Duivels een ruime 2-5-overwinning in en tegen Estland. Lukaku was alweer de uitblinker met 2 goals. België blijft leider en trekt met 10 op 12 naar de thuiswedstrijd tegen Tsjechië.

90+1' tweede helft, minuut 91. 3 minuten extra. Er komen nog 3 minuten bij, maar de buit is al een hele poos binnen voor de Belgen.

90' tweede helft, minuut 90.

88' tweede helft, minuut 88. Sorga claimt hands. Sorga tovert nog even met de bal in de zestien en haalt dan van dichtbij stevig uit, maar zijn schot wordt nog afgeblokt door Boyata. Met de hand, oordeelt de invaller, maar meer dan een hoekschop krijgt Estland niet.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Estland, Sergei Zenjov erin, Konstantin Vassiljev eruit wissel Konstantin Vassiljev Sergei Zenjov

84' tweede helft, minuut 84. Sorga smeert Belgen tweede tegengoal aan. Even schrikken toch voor de Belgen, want Estland scoort zowaar nog eens tegen dankzij twee invallers. Lilander trekt de bal laag voor doel en daar kan Sorga veel te makkelijk scoren. Een doekje voor het bloeden, meer is het niet.



83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Erik Sorga van Estland. 2, 5. goal Estland België einde 2 5

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij België, Dodi Lukebakio erin, Yannick Carrasco eruit wissel Yannick Carrasco Dodi Lukebakio

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij België, Leander Dendoncker erin, Toby Alderweireld eruit wissel Toby Alderweireld Leander Dendoncker

82' tweede helft, minuut 82. Nog maar eens een dubbele wissel van Roberto Martinez. Alderweireld en Carrasco worden naar de kant gehaald voor Dendoncker en Lukebakio.

81' tweede helft, minuut 81.

81' tweede helft, minuut 81. Ook Tsjechië op weg naar winst. We zouden bijna vergeten dat er vanavond nog een wedstrijd afgewerkt wordt in Groep E. Tsjechië, de nummer 2 in de poule, is momenteel aan de bak tegen Wit-Rusland. Geen 8-0 daar zoals met de Rode Duivels, wel een 1-0-voorsprong voor de Tsjechen dankzij een treffer van Barak.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Estland, Vlasiy Sinyavskiy erin, Henri Anier eruit wissel Henri Anier Vlasiy Sinyavskiy

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Estland, Michael Lilander erin, Sander Puri eruit wissel Sander Puri Michael Lilander

80' tweede helft, minuut 80.

76' tweede helft, minuut 76. Ook Foket pikt zijn goaltje mee. Het wordt ook tegen de Belgen uiteindelijk een stevige pandoering voor Estland. Foket loopt perfect in op een bijzonder fraaie, indraaiende voorzet van Carrasco en werkt zijn eerste goal voor de Rode Duivels via de paal in doel.



76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Thomas Foket van België. 1, 5. goal Estland België einde 1 5

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij België, Albert Sambi Lokonga erin, Eden Hazard eruit wissel Eden Hazard Albert Sambi Lokonga