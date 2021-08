Heeft Russell Mercedes overtuigd in Spa? "Onze keuze is gemaakt"

In de aanloop naar de GP van België werd nieuws verwacht uit de garages van Mercedes, maar het is nog steeds niet duidelijk wie volgend seizoen het stuur van de tweede Zilverpijl in handen mag nemen.

Teambaas Toto Wolff heeft wel al een keuze gemaakt, geeft hij toe. Maar hij kan nog niets verklappen, omdat het team nog een oplossing zoekt voor de rijder die naast het zitje valt.

"We moeten zorg dragen voor Bottas en Russell, want ze maken allebei deel uit van onze familie", zegt Wolff. "Er zijn voor- en nadelen bij elke opstelling. We moeten de situatie goed beheren."

Maar dat Wolff de knoop heeft doorgehakt net na de ijzersterke kwalificaties van George Russell in Spa, is veelzeggend. De 23-jarige Russell rijdt voor Williams, maar komt uit het opleidingsprogramma van Mercedes en wordt beschouwd als een beschermeling van Wolff.

"We weten wat we aan Russell hebben", strooit Wolff met lof. "Hij was geweldig in de jeugdcategorieën, hij is geweldig bij Williams en was ook geweldig bij zijn invalbeurt voor ons in Bahrein."

Voor Bottas dreigt een einde te komen aan zijn avontuur bij Mercedes. De 31-jarige Fin verdedigt al sinds 2017 de kleuren van Mercedes en werd de voorbije twee jaar vicewereldkampioen achter Hamilton. Maar hij is niet langer incontournable bij het team. In Spa pakte hij de 8e plek in de kwalificaties, maar na zijn crash in Hongarije moet hij 5 plaatsen achteruit op de startgrid.