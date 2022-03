Wordt dit het jaar van Aston Martin? "Sebastian Vettel verdient een sterke wagen om in te presteren"

Dat moet veranderen, weet ook de nieuwe teambaas Mike Krack. De Luxemburger vervangt Otmar Szafnauer - die naar rivaal Alpine trok - en legt de lat meteen hoog: "Het is onze taak om Sebastian een auto te geven die presteert. Hij is een slimme rijder die een winnaarsmentaliteit eist."

Met 53 GP-overwinningen verruilde Sebastian Vettel Ferrari voor Aston Martin in 2021. Bij de Italiaanse renstal werd de Duitser naar de uitgang geduwd. Vettel had wel oren naar de lokroep van eigenaar Lawrence Stoll.

"Een viervoudige wereldkampioen neemt geen genoegen met een 8e plaats in een race", gaat Krack verder. Hij kent Vettel als geen ander, want de Duitser maakte zijn debuut onder Krack bij Sauber in 2007.

"Vettel zal niet alleen kijken naar de prestaties dit jaar, maar ook naar de ontwikkeling van het team. Als hij potentieel ziet, zal hij bijtekenen."

Aston Martin legt zichzelf dus heel wat druk op. Maar daar is het team op voorbereid, volgens Krack: "We kunnen sneller inspelen dan eender welk team op de veranderingen dit jaar. Onze voorbereiding verliep goed, we zijn er klaar voor."

En nu maar hopen dat de wagen snel genoeg is om Mercedes en Red Bull te volgen.