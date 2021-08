Van Himst en Ceulemans nemen afscheid van Van Moer: "Hij had alles als voetballer"

"Wilfried was een leuke jongen, een stille genieter en vooral een correct man met het hart op de tong. Je kon hem echt vertrouwen. Ik heb met Wilfried op en naast het veld van veel mooie momenten mogen genieten", herinnert Paul Van Himst zich.



"Als voetballer had hij alles: loopvermogen, spelinzicht en veel voetbalintelligentie. Ik denk dat hij een van de beste Belgische voetballers aller tijden was."



"Je zou hem een beetje kunnen vergelijken met Kanté, de middenvelder van Chelsea. Hij is toch 1 van de besten in Europa. Hij is hetzelfde type. Iemand die makkelijk de bal verovert en fysiek ook ongelooflijk goed is. Wilfried was ook een krijger op het veld."





Van Moer was ook een tijdje assistant-bondscoach naast Paul Van Himst. "Je kon met Wilfried praten over voetbal. We deden ook verplaatsingen samen om de tegenstander te zien spelen. Dan kreeg ik mijn ontslag bij de nationale ploeg en heeft Wilfried zich denk ik laten overhalen om die job over te nemen. Dat lag niet helemaal in zijn karakter. Wilfried was meer een man die het rustig aan wilde doen."