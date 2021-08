"Kleine Generaal" Wilfried Van Moer (76) is overleden

Van Moer, die inmiddels 3 Gouden Schoenen had gewonnen, ontpopte zich ook bij de nationale ploeg tot de patron op het middenveld. Maar ondanks de aanwezigheid van andere topspelers zoals een Paul Van Himst bleven triomfen op het hoogste podium uit.

Ondanks dat persoonlijke succes ging het met Antwerp zelf niet zo goed. Toen de club uit de hoogste voetbalklasse degradeerde, pikte Standard hem op. In Luik zou Van Moer uitgroeien tot een clubicoon. Hij werd er 3 keer op een rij kampioen mee, van 1969 tot 1971, zijn enige titels uit zijn carrière.

Wilfried Van Moer debuteerde op zijn 16e voor Beveren, de club uit zijn geboortedorp die toen op een lager niveau acteerde. In 1965 plukte Antwerp hem weg bij de toenmalige derdeklasser. Een gouden transfer die ook een Gouden Schoen opleverde.

Hoogtepunt op het EK 1980

Met de nieuwe generatie Rode Duivels lukte het Van Moer wel. In een ploeg met onder meer Pfaff, Gerets, Vandereycken en Ceulemans bereikte hij de finale van het EK 1980, misschien wel het hoogtepunt uit zijn carrière.

Van Moer was duidelijk op zijn retour en combineerde zijn voetbalbezigheden met een café op de markt van Hasselt. Het was dan ook een grote verrassing toen Guy Thys hem op 34-jarige leeftijd terughaalde naar de nationale ploeg.

Op het EK van 1972 brak Van Moer zijn been na een forse tackle van de Italiaan Bertini. Blessures zouden hem vanaf dan blijven achtervolgen en dwongen hem ook een stap terug te zetten, bij laagvlieger Beringen.

Ervaringen als trainer geen succes

Op latere leeftijd ging Van Moer nog uitbollen bij onder meer Beveren en STVV. Als trainer probeerde hij het aanvankelijk zonder veel succes bij teams als Assent en Diest. Hij was ook scout voor de Belgische voetbalbond.



Toen die in 1994 op zoek was naar een opvolger voor de ontslagen Paul Van Himst kwamen ze uit bij Van Moer als bondscoach. Ook dit werd geen voltreffer, na een paar maanden werd hij al ontslagen.

Hierna trok Van Moer zich terug uit het voetbal. Hij was nog geregeld te zien in de tribunes van Standard, toch de club van zijn hart. De laatste jaren dook hij ook daar steeds minder op. Een hersenbloeding werd hem uiteindelijk, op 76-jarige leeftijd, fataal.