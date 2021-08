De kwalificatiekansen van Antwerp, Anderlecht en Gent ingeschat: "Wie gaat voor goals zorgen?"

Het is de avond van de waarheid voor Antwerp, Anderlecht en KAA Gent. Alle drie moeten ze straks nog flink aan de bak om hun Europese ambities waar te maken. Onze commentatoren schatten in hoe groot de kans is dat dat ook lukt.

Bert Sterckx: 35% kans voor Antwerp

Heenmatch - Omonia Nicosia - Antwerp: 4-2

“De nul houden wordt cruciaal voor Antwerp. Anders moeten ze al minimaal 3 goals maken… Dat is veel. Simpel wordt die clean sheet allerminst. Vorige week was het zowel collectief als individueel niet goed genoeg op defensief vlak. Een paar jongens gaven de indruk nog niet fit genoeg te zijn. Het is dan ook uitkijken naar de keuzes van Brian Priske vanavond.”

Het lastigste voor Antwerp wordt om een evenwicht te vinden. Het gevaar ligt op de counter, maar tegelijk moeten ze aanvallen. Bert Sterckx

“In Cyprus kreeg je het gevoel dat de 2 centrale verdedigers te ver uit elkaar getrokken werden. Daar moet Antwerp nu opnieuw enorm voor oppassen. Nicosia beschikt met Loizou en Kakoullis over twee getalenteerde, snelle Cyprioten die het vorige week slim aanpakten. Daar moet Antwerp nu een antwoord op verzinnen.” “Het lastigste voor Antwerp wordt om een goed evenwicht te vinden. Ze weten dat het gevaar op de counter ligt, maar moeten tegelijk vol aanvallen. Op een bepaald moment zullen ze wellicht alles op alles moeten zetten. Dan loop je opnieuw dezelfde risico’s als vorige week.”

Peter Vandenbempt: 60% kans voor Anderlecht

Heenmatch - Anderlecht - Vitesse: 3-3

“Ik geef Anderlecht de meeste kans. De reden is vrij eenvoudig: ze beschikken over meer kwaliteit - dat bewees de 1e helft van de heenmatch, waarin Vitesse weinig kon doen. Máár… Anderlecht moet wel goed zijn. En dat is al het hele seizoen een probleem. Zeker omdat het verschil tussen de goeie en slechte momenten gigantisch is.” “Wanneer Anderlecht gas terugneemt, slagen ze er niet in om de controle te houden. Zelfs in de 1e helft tegen Vitesse leverde dat gevaar voor de tegenstander op. Met andere woorden: als je Vitesse ruimte geeft, kunnen ze dreigen. Als Anderlecht dan slecht verdedigt, gaan ze er onherroepelijk uit. Enkele individuele prestaties - die van Wesley Hoedt voorop - zullen dus beter moeten.”

Een uitschakeling zou voor Anderlecht geen blamage zijn, wel een mentale en financiële klap. Peter Vandenbempt

“Let op: het zou geen blamage zijn mocht Anderlecht zich niet kwalificeren. Je speelt tenslotte tegen het nummer 4 uit Nederland. En PSV was in de Champions League ook de betere ploeg tegen Benfica, ondanks de uitschakeling. Dan kan een ploeg in de steigers nog uitgeschakeld worden zonder de zware woorden boven te halen.” “Een klap zou het wel zijn. In de eerste plaats financieel, want Anderlecht kan elk miljoen gebruiken. Maar zeker ook mentaal. Anderlecht heeft nood aan kleine succesjes. Na 2 jaar nog eens de groepsfase van een Europese beker spelen, bijvoorbeeld.”

Tom Boudeweel: 40% kans voor KAA Gent

Heenmatch - Rakow Czestochowa - KAA Gent: 1-0

“KAA Gent moét scoren - en laat dat nu net het probleem zijn dit seizoen. Je kunt ook niet zeggen wie voor goals gaat zorgen bij AA Gent. Verdedigers Nurio en Ngadeu waren de laatste doelpuntenmakers. Tissoudali begon efficiënt aan zijn periode in de Ghelamco Arena, maar dat is al een tijd geleden ondertussen. In de heenmatch kreeg hij kansen die er absoluut in moeten op dit niveau.”

Als KAA Gent er tegen Rakow - het nummer 9 van Polen - uitgaat, is dat toch een serieuze tegenvaller. Tom Boudeweel