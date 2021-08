Zwak Anderlecht niet naar poules Conference League na nederlaag bij Vitesse

Wittek bezorgt Anderlecht koude douche

Maar de beste kansen bleven toch voor de thuisploeg. Een afstandsschot van Tronstad ging rakelings over en Van Crombrugge had een knappe parade nodig om Wittek van een tweede treffer te houden.

Het leidde tot veel balbezit, maar Anderlecht ving er weinig mee aan. Bovendien bleef het opletten voor de counters van Vitesse. Vooral Club-huurling Openda maakte het de Anderlecht-defensie knap lastig. Halfweg de eerste helft kon Anderlecht dan toch eens dreigen. Schubert had een knappe zweefsprong nodig op een pegel van Zirkzee.

Pech dus voor paars-wit, al wettigde Vitesse de voorsprong wel met een sterk wedstrijdbegin. Voor Anderlecht ging het allemaal net iets te snel, pas na een kwartier kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd.

Vitesse begint weer scherper, aansluitingstreffer van Refaelov komt te laat

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar Anderlecht deed dat vanavond wel. Opnieuw kwam Vitesse feller uit de kleedkamer en opnieuw leidde dat tot een vroeg doelpunt. Na een breed uitgesponnen aanval werkte Wittek met een knappe volley zijn tweede van de avond in doel.

De Europese exit kreeg zo nog wat meer vorm voor Anderlecht, maar tot een ommekeer leidde dat niet bij de bezoekers. Paars-wit slaagde er niet in om in de buurt te komen van Schubert, terwijl Vitesse de wedstrijd makkelijk onder controle hield.

Twintig minuten voor het einde greep Kompany in. Zirkzee, Raman en Amuzu werden gewisseld voor Thelin, Verschaeren en Dauda. Die laatste liet zich meteen gelden, maar vanuit een scherpe hoek kon hij oog in oog met Schubert niet afronden.

Afronden is wat Refaelov 10 minuten voor het einde wél deed. Een schot van Olsson ging tegen de paal, maar de Israëliër scoorde in de herneming. Het doelpunt van de hoop voor Anderlecht, dat rijkelijk laat nog een slotoffensief ontplooide. Maar de 2-2 kwam er niet meer en zo is de Europese rentree van Anderlecht wel bijzonder snel weer voorbij.