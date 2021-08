Tom Boudeweel: "Passie is terug bij Kortrijk, Antwerp heeft nog veel werk"

"De passie is terug bij KV Kortrijk"

"Een ploeg van het niveau van Kortrijk moet daar altijd op teren. dat is de sterkte van hun DNA. De vraag is alleen nog of Selemani vertrekt en of er nog versterkingen bijkomen. Financieel heeft KVK minder ruimte."

"Twee keer kan Antwerp het niet over de streep trekken"

Antwerp en nieuwbakken coach Brian Priske blijven met 0 op 6 achter. "Het is duidelijk dat er nog veel werk is", aldus Boudeweel. "Als je een dubbele voorsprong afdwingt tegen KV Mechelen, wil dat zeggen dat je niet slecht bent."

"Maar als je dan nog met 3-2 verliest, wil dat ook iets zeggen. Als je het dan ook in een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk niet over de streep kan trekken, is het wel duidelijk dat er werk aan de winkel is."

"Birger Verstraete moet het spel maken, maar dat ligt niet echt binnen zijn kwaliteiten. En aanvaller Manuel Benson is bij nog geen enkele club geslaagd, ook bij PEC Zwolle heeft hij niet fantastisch gespeeld. Al was hij gisteren wel bij een van de beteren."

Al zijn er verzachtende omstandigheden voor de kern van Priske. "Fischer is er nog maar net bij, Yusuf ontbrak nog, Haroun en Balikwisha zijn geblesseerd. Voor Frey, een spits met een specifiek karakter, is het nog zoeken hoe Antwerp zijn kwaliteiten het best kan benutten. Priske begint nog maar aan zijn zoektocht."