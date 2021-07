Anderlecht krijgt zijn motor ook tegen Eupen niet aan de praat

Eupen - Anderlecht in een notendop

Anderlecht laat gevleide voorsprong nog glippen

Eupen raakt tot driemaal toe het kader

Dat was echter buiten de veerkracht van Eupen gerekend. Enkele minuten later nagelde N'Dri zijn knal tegen de onderkant van de lat en mikte Ngoy vanuit de draai op de buitenkant van de paal. Van Crombrugge stond plots in een schietkraam, want ook een geschampte kopbal van Beck vloog tegen het doelkader.

De tweede helft begon met een verschroeiende versnelling van Anderlecht. De bezoekers kwamen dicht bij een nieuwe voorsprong toen een wilde knal van Murillo afweek op de scheen van Amuzu. Even later knikte Harwood-Bellis een hoekschop tegen de paal. Paars-wit leek eindelijk gelanceerd.

Cools: "Iedereen toch een beetje verrast"

Wat zijn de ambities van Eupen? "Naar mijn mening moeten we zo snel mogelijk in de veilige zone proberen te geraken. Van daaruit zien we wel weer verder. Als dat lukt, kunnen we nog mooie dingen laten zien."

Kramer, de nieuwe coach, is wel een speciale figuur. "Het is echt een fijne man. Hij brengt heel veel energie en probeert het allemaal niet te moeilijk te maken. Dat heeft hij meegenomen uit Duitsland en dat ligt ons spel wel. Onder Beñat (San José) deden we het ook niet slecht, maar de club heeft besloten om een andere weg in te slaan. Dat loont momenteel."

"We zijn toch blij met die 2 op 6 tegen Anderlecht en Club Brugge. Ik denk dat niemand daar een stuiver voor had gegeven", lachte Cools. "We hebben iedereen toch wel een beetje verrast. We moeten gewoon verdergaan op dit elan, met dezelfde mentaliteit en organisatie."

"We waren er vooraf op ingesteld dat Anderlecht balbezit zou hebben", legde de middenvelder van Eupen uit. "Wij stonden zoals vorige week goed in de organisatie en we hebben geprobeerd om tegen te prikken wanneer het kon."

Jens Cools pakte met Eupen opnieuw een punt. "Hadden we voordien kunnen tekenen voor 1-1, dan hadden we dat gedaan. Gezien de wedstrijdomstandigheden vind ik het billijk, maar wij hadden de iets betere kansen. Als je twee keer de lat of de paal raakt, zat er misschien meer in."

Raman: "Niet nog meer stress nodig"

Benito Raman wist ook waar het paarse schoentje knelde. "Ik denk dat wij gewoon heel de wedstrijd hebben gecontroleerd, maar we creëren te weinig kansen. En dan hebben we nog geluk dat de bal twee keer tegen de lat ging voor hen. Het is een werkpunt voor ons om offensief meer te creëren."

"Voor mij is het helemaal nieuw en voor de andere spelers is het nieuw om met mij te spelen. We hebben tijd nodig, maar we gaan er heel hard aan werken", verzekerde de nieuwkomer bij Anderlecht. "Op dit moment telt alleen het resultaat."

Anderlecht kan een nieuwe targetspits goed gebruiken. "Op dit moment is het zonder. Het is een beetje zoeken, maar ik ben er zeker van dat we dit gaan rechttrekken. Het is jammer om zo te beginnen, maar we hebben een betere reactie getoond dan vorige week. Nu is het aan ons om meer te scoren."

Raman maakte alvast zijn eerste voor Anderlecht. "Ik wist niet of de bal binnenging, dus heb ik hem voor de zekerheid een tikje bijgegeven. Ik ben er helemaal niet blij mee, want die laatste kans die ik krijg.... Ik loop heel veel om die kans te krijgen. Om juist dan die kramp te krijgen, is heel frustrerend. Ik ga geen excuses zoeken, maar het is van maart vorig jaar geleden dat ik meer dan 60 minuten heb gespeeld. Dat lopen is normaal een van mijn kwaliteiten. Binnen een paar weken zal dat vanzelf gaan."

Neemt de druk op staf en spelers nu nog toe? "We moeten kijken wat er binnenskamers gebeurt. Wat daarbuiten gezegd wordt, daar trekt de spelersgroep zich niks van aan. Wat de rest te zeggen heeft, dat gaat het ene oor in en het andere uit. We hebben niet nog meer stress nodig."